Anasayfa Video Galeriler Gündem Mısır firavunu 2. Ramses 3 bin 200 yıl sonra canlandı Mısır firavunu 2. Ramses 3 bin 200 yıl sonra canlandı 27 Aralık 2022 Salı Saat: 11:25 Güncelleme: 27 Aralık 2022 Salı 11:25 Antik Mısır’ın en güçlü firavunu 2. Ramses’in yüzü, 3 bin 200 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. İngiliz ve Mısırlı bilim insanları, Ramses’in mumyasını tomografi cihazıyla taradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aaabfb97de632cf2262553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bak şu konuşana: ''Variyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin'' Edremit Körfezinde 10 metrelik köpek balığı paniği Başkasından hamile kalan evli kadından kan donduran sözler Bir kadın cinayeti daha! Sokak ortasında katledildi FSM köprüsünde makas terörü! Köprüden uçuyordu; yaralılar var! Vatandaş yarı fiyattan bayat ekmeğe hücum! ''Beni avuçladı, hakkımı helal etmiyorum'' demişti, taciz anının görüntüsü ortaya çıktı 2019, 2021 ve 2022... 3'üncü kez yine, yeniden tutuklandı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Garsonun yaptığı sunum hayrete düşürdü