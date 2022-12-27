Mısır firavunu 2. Ramses 3 bin 200 yıl sonra canlandı

Antik Mısır’ın en güçlü firavunu 2. Ramses’in yüzü, 3 bin 200 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. İngiliz ve Mısırlı bilim insanları, Ramses’in mumyasını tomografi cihazıyla taradı.

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