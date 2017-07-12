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  3. 12 Temmuz 2017 11:45

Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Adana’da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, tarlada ekili mısırların arasında yetiştirilen bin 670 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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O anlar kamerada
O anlar kamerada
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Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı
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Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı
Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı
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Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı
Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı