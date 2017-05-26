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  3. 26 Mayıs 2017 17:15

Mısırda bilanço artıyor: 26 ölü

Mısır’da Kıpti Hristiyanlarını taşıyan yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

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