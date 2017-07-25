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  3. 25 Temmuz 2017 14:45

Mısırda bombalı araç patladı: 7 ölü

Mısır’da bombalı aracın infilak etmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Video Galeri
Ölü hesaplara dublörlü soygun yapan şebeke kamerada
Ölü hesaplara dublörlü soygun yapan şebeke kamerada
Video Galeri
Gülen'in fotoğrafında şok şapka detayı !
Gülen'in fotoğrafında şok şapka detayı !
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Erdoğan: Araplar bizi arkadan vurdu yalanını...
Erdoğan: Araplar bizi arkadan vurdu yalanını...
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Bursada parkta dehşet dakikaları
Bursada parkta dehşet dakikaları
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Kapkaç anı saniye saniye kamerada
Kapkaç anı saniye saniye kamerada
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Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bıçakladı
Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bıçakladı
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