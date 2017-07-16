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  3. 16 Temmuz 2017 23:15

Mısırda çatışma: 1 ölü, 56 yaralı

Mısır'ın Gize kentinde güvenlik güçleri ile halk arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

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Erdoğanın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde
Erdoğanın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde
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Lunaparkda feci kaza: 1 ölü, 1i ağır 4 yaralı
Lunaparkda feci kaza: 1 ölü, 1i ağır 4 yaralı
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TEM Otoyolu trafiğe kapandı
TEM Otoyolu trafiğe kapandı
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15 Temmuz şehitleri için Boğaziçi Üniversitesinde Kuran okunmasına tepki
15 Temmuz şehitleri için Boğaziçi Üniversitesinde Kuran okunmasına tepki
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İstanbulda korkutan yangın
İstanbulda korkutan yangın
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Konyadan kahreden haber: 1 şehit
Konyadan kahreden haber: 1 şehit