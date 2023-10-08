Anasayfa Video Galeriler Gündem Mısır'da polis ateş açtı; 2 İsrailli turist öldü Mısır'da polis ateş açtı; 2 İsrailli turist öldü 08 Ekim 2023 Pazar Saat: 14:10 Mısır’da bir polisin ateş açması sonucu 2 İsrailli turistin ve 1 Mısır vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65228e20806e1b04c51d6a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en kaliteli zeytini bu ilimizden çıkıyor Her derde deva meyve: Kalp sağlığına iyi geliyor, kanser ve diyabetten koruyor 43 yıllık aktardan kış reçetesi: Bunu içen hastalanmıyor! Sokak ortasında dünür dehşeti Esnafa ''Ne bakıyorsun'' saldırısı: ''Bıçağı kafama sapladı'' İsrail, Hamas'ın istihbarat binasını vurdu Orta Doğu yine alev alev: İsrail ve Hamas arasında çatışmalar şiddetlendi Türkiye genelinde dev operasyon: 2554 gözaltı Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu!