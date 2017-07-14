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  3. 14 Temmuz 2017 22:15

Mısırda Ukraynalı turistlere bıçaklı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Mısır'ın Sina Adası’ndaki Hurgada kentinde, denize giren Ukraynalı turistlere düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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