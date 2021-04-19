  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama

Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Baba Öz, kızının uyutulduğunu söyledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı!
Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı!
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu
Doğu Karadeniz'e göç başladı, uzmanlar uyardı
Prof. Dr. Şen: ''Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın''
Karate Federasyonu Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs hastaları ilaçlarını kullanmıyor!
Rus Büyükelçi Karlov’un katili kripto FETÖ’cü çıktı
Tutuklanınca adliyede intihara kalkıştı