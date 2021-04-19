Anasayfa Video Galeriler Gündem Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 14:30 Hastanede koronavirüs tedavisi gören Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Baba Öz, kızının uyutulduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d69f02a144269c22aeaf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu Doğu Karadeniz'e göç başladı, uzmanlar uyardı Prof. Dr. Şen: ''Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın'' Karate Federasyonu Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs hastaları ilaçlarını kullanmıyor! Rus Büyükelçi Karlov’un katili kripto FETÖ’cü çıktı Tutuklanınca adliyede intihara kalkıştı