Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT bir teröristi daha avladı MİT bir teröristi daha avladı 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 10:02 Güncelleme: 20 Ağustos 2024 Salı 10:02 MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı ''Sema Cuya Çevlik'' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c43f73f385949d1c001b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde yeni konutlar yükseliyor TSK’nın eğitimli köpekleri için çok özel sistem Uzmanlar yine Marmara'yı işaret etti. Bu 3 çukura dikkat İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Türkiye'nin gizli akvaryumu, gurbetçilerin ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? Orman yangını sonrası kahreden manzara Binlerce ''beli silahlı'' şüpheli ''çembere'' alındı