MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne

TRT'nin Milli İstihbarat dizisi Teşkilat'a dün gece, Leyal'ın "Türk istihbaratını aptal yerine koyduğum için çok pişmanım" sözlerinin yer aldığı anlar damgasını vurdu.

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