Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 07:40 TRT'nin Milli İstihbarat dizisi Teşkilat'a dün gece, Leyal'ın "Türk istihbaratını aptal yerine koyduğum için çok pişmanım" sözlerinin yer aldığı anlar damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606a94b7d9eae156a578a917" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü Bu gece, Çukur'a veda gecesi! Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıyla ilgili merak edilen soruya yanıt