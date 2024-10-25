Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 11:01 MİT, Ankara TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b504d1b9b605c7c009463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?'' Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı