  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı

MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov
Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov
Kamyoneti ite ite çaldı, böyle yakalandı
Kamyoneti ite ite çaldı, böyle yakalandı
Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi, Bakan müdahale etti
Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi, Bakan müdahale etti
Bir suç örgütü daha çökertildi; 100'den fazla gözaltı var
Bir suç örgütü daha çökertildi; 100'den fazla gözaltı var
Yine bir kuyumcu ve yine bir kâr payı dolandırıcılığı iddiası
Yine bir kuyumcu ve yine bir kâr payı dolandırıcılığı iddiası
PKK'nın Irak'taki inlerine gece yarısı operasyonu
PKK'nın Irak'taki inlerine gece yarısı operasyonu
İstanbul trafiğinde akıl almaz tehditler: ''50 tane dosyam var!''
İstanbul trafiğinde akıl almaz tehditler: ''50 tane dosyam var!''
İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı
İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı
İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı
İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı