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  4. MİT sınır ötesinde 12'den vurdu: 2 hain öldürüldü

MİT sınır ötesinde 12'den vurdu: 2 hain öldürüldü

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MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi

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