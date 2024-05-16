Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT sınır ötesinde 12'den vurdu: 2 hain öldürüldü MİT sınır ötesinde 12'den vurdu: 2 hain öldürüldü 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 08:55 Güncelleme: 16 Mayıs 2024 Perşembe 08:55 MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66459fd83df2386ac40d83d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MASAK'a takıldılar... Bir suç örgütü daha çökertildi Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı CHP'den İstanbul'da Büyük Eğitim Mitingi Slovakya Başbakanı Fico’ya saldırı anı ortaya çıktı Fabrikada skandal: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu Togg'un sedan modelinin içinden ilk görüntü: Erdoğan direksiyona geçti İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın İstanbul'da hareketli dakikalar... El yapımı bomba bulundu Aziz Yıldırım'ın dönüşü olay oldu: ''Haklıysak hükümetle de mücadele ederiz''