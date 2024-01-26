Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT ve Emniyet'ten uyuşturucu imalathanesine ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten uyuşturucu imalathanesine ortak operasyon 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 10:10 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 10:10 Gaziantep'te, MİT ve Emniyet'in ortak düzenlediği operasyonda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b35af5c46de9c5a5083333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küresel ısınma arıları da uyutmadı, tehlike kapıda Zonguldak’ta yardım kömürleri ''taş'' çıktı Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı Boşandığı eski eşini iş çıkışında bıçakladı Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü Malatya'da şiddetli deprem Petrol rafinerisinde büyük yangın! Dron saldırısı mı?