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  4. MİT ve Emniyet'ten uyuşturucu imalathanesine ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten uyuşturucu imalathanesine ortak operasyon

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Gaziantep'te, MİT ve Emniyet'in ortak düzenlediği operasyonda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde ele geçirildi.

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