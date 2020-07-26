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  3. 26 Temmuz 2020 18:05

MİT'in İstanbul'daki yeni binası hizmete açıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

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