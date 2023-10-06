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  4. MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi

MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesisler ile örgütün yönetici kadrolarının vurulduğu hedefler, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

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