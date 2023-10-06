Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi 06 Ekim 2023 Cuma Saat: 09:10 Güncelleme: 06 Ekim 2023 Cuma 09:10 Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesisler ile örgütün yönetici kadrolarının vurulduğu hedefler, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651fa4cea7e1d870e07a36d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var 26 ilde 92 DEAŞ'lı terörist yakalandı 26 terörist daha öldürüldü İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı 15. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne Türkiye damgası Şehir Hastanesi'nde müdürden personele CİMER dayağı İstanbul'da AVM'de korkunç ölüm ''Beni aldatıyor'' dedi; eşini ve bir kişiyi vurdu! Taciz iddiasına meydan dayağı! Öldürüyorlardı, polis kurtardı