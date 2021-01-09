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  3. 09 Ocak 2021 10:00

MİT'ten dikkat çeken personel alımı ilanı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), personel alımı için internet sitesindeki kariyer sayfasını yenileyerek bir video paylaştı. MİT'in personel alım ilanındaki "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

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