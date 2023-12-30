Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten hainlere sınır ötesi darbe MİT'ten hainlere sınır ötesi darbe 30 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 30 Aralık 2023 Cumartesi 12:20 MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658fe0f0878b47ef04047733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler Şükrü Özyıldız''dan Sibil Çetinkaya'ya ''hanımcılık kazanacak'' dedirten destek KYK yurdunda kabus! 266 öğrenci hastanelik oldu Bu da ''Kardeşime eş arıyorum'' tuzağı Uludağ'da ''karsız'' yılbaşı tatilinin bedeli dudak uçuklattı