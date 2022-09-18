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  4. MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonlarda kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.

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