Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 11:10 Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonlarda kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6326d2694632122694034163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi ''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Cinsel istismar şakası ölümle bitti Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de! Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada