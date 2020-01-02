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  3. 02 Ocak 2020 16:00

MİT'ten operasyon ! Firari FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi. FETÖ'cü Çelik'in götürüldüğü sırada arkadaşlarının bayılma numarası yapması için bağırdığı duyuldu.

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