Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 15:15 MİT'in Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619f7e7c32a69e09ab1d9233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li vekilden olay olacak BAE videosu Ankara Büyükşehir'den kadınlara savunma eğitimi İstanbul'da taksici terörü bitmiyor! Mesafeyi beğenmeyince hakaret yağdırdı AK Partili vekil Etyemez: ''Ülkede yokluk yok, bolluk ortada'' Etiyopya'da esir alınan binlerce askerin görüntüleri şoke etti İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın