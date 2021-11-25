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  4. MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü

MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü

MİT'in Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

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