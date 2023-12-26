Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 50'ye yakın hedef imha edildi MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 50'ye yakın hedef imha edildi 26 Aralık 2023 Salı Saat: 17:40 Güncelleme: 26 Aralık 2023 Salı 17:40 MİT, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonda 50'ye yakın hedefi imha etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658ae5ed55fafd4268071f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor 81 ilde yılbaşı alarmı! Bakanlık düğmeye bastı Yolcu seçen taksiciye, yolcu dayağı Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi 32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti!