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  4. MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı

MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı

PYD/PKK'nın sözde tugay komutanı İbrahim Babat, MİT'in Suriye'de yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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