Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 13:15 PYD/PKK'nın sözde tugay komutanı İbrahim Babat, MİT'in Suriye'de yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604f33c9ef50b552e25d4823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler iş başında! Kuyumcular bile ayırt edemiyor Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki çocuğu motosiklet kullandı, ortalık karıştı! İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi! İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı Denize düşen kurşunlar tehlike saçıyor Myanmar alev alev! Sokaklar kan gölüne döndü Genç hemşirenin sır ölümü ''Misafir kabul etmeyin'' diyen polislere şaka gibi teklif Kimliği çaldıran kadının hayatı alt üst oldu