Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 15:55 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 15:55 MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı etkisiz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657eefccb3b4ac92ef0b0ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti 7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar