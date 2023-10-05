Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör hedefleri yerle bir edildi MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör hedefleri yerle bir edildi 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 21:35 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Silah ve mühimmat depoları ile saldırı ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulduğu bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651f01ee8dcb7c31aa103073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye'de mezuniyet törenine SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü var İstanbul'da yangın faciası! Evde unutulan çocuk öldü Hülya Avşar'dan ''Yaza veda'' paylaşımı! Havuz başında bikiniyle dans etti İstanbul'da 3 kişinin öldüğü patlamada korkunç gerçek! Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı Göksel'in konserinde korkunç kaza: Duyma yetisini kaybetti Eşiyle tartıştı, soluğu çatıda aldı İstanbul’da müşteri seçen taksici kamerada!