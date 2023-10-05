MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör hedefleri yerle bir edildi

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Silah ve mühimmat depoları ile saldırı ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulduğu bildirildi.

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