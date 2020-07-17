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  3. 17 Temmuz 2020 12:55

MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İtalyan Silvia Constanzo Romana’dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna daha imza attı. Suriye'nin Haseke kentinde PKK/YPG’nin elinde bulunan Moldovalı kadın ve 4 çocuğu, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

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