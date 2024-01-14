Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 23:07 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 23:07 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a43f192cd9aad6dc0de183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler Hakkari'de faciadan dönüldü ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu Şehit babasının kalbi acı haberlere dayanamadı İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede Çocuk koğuşunda tehdit, işkence, cinsel istismar İstanbul'da vahşet: Dondurucudan çocuk cesedi çıktı 10 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar