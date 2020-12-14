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  3. 14 Aralık 2020 11:30

MİT'ten ''Zindaşti'' operasyonu: 11 kişi yakalandı

MİT'in operasyonuyla İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantısı tespit edilen 11 kişi yakalandı. Operasyonla birlikte İran istihbaratına bağlı hücre çökertilmiş oldu.

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