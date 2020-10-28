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  3. 28 Ekim 2020 13:20

MOBESE'ye el sallamışlar! İstanbul'da filmleri aratmayan operasyon!

İstanbul Beyoğlu'nda MOBESE'ye el sallayarak uyuşturucu satan çeteye yönelik operasyon düzelendi. Operasyonda gözaltına alınan 54 çete üyesinin tamamı tutuklandı.

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