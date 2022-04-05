Anasayfa Video Galeriler Gündem Mobilya fabrikasında büyük yangın Mobilya fabrikasında büyük yangın 05 Nisan 2022 Salı Saat: 18:00 Konya'nın Karatay ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624c598878b49764a3415083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyadan tepki yağıyor: Müge Anlı'dan Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözü Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler! Muharrem İnce basın politikalarını ahırda açıkladı Midyeci Ahmet'in eski eşinden olay video! ''Gerçek yüzünü görün'' deyip açıkladı İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu Ukrayna'nın Mariupol eyaletindeki yıkım havadan görüntülendi Bir bölgemiz kabusu yaşıyor! Çok sayıda şehirde ''kara'' korku sardı