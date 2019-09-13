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  3. 13 Eylül 2019 14:00

Moğolların en etkili silahı Türkiye'de bulundu

Erzurum'da tünel yapımında çalışan işçiler tarafından her biri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu. 'Katapult' ismi ile de bilinen güllelerin Orta Çağ’da Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.

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