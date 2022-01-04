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Morbius'un vizyon tarihi ertelendi

Sony, 28 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen ve başrolünde Jared Leto'nun yer aldığı "Morbius" filminin vizyon tarihini ertelediğini duyurdu. Film, 28 Ocak yerine 1 Nisan 2022'de vizyona girecek.

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