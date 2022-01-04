Anasayfa Video Galeriler Gündem Morbius'un vizyon tarihi ertelendi Morbius'un vizyon tarihi ertelendi 04 Ocak 2022 Salı Saat: 11:56 Sony, 28 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen ve başrolünde Jared Leto'nun yer aldığı "Morbius" filminin vizyon tarihini ertelediğini duyurdu. Film, 28 Ocak yerine 1 Nisan 2022'de vizyona girecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d40bb104746759e71a8ea7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG 2022'nin ilk bombasını patlatıyor! Yeni model sürprizi! Türkiye'nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor Baba ve 2 çocuğu evinde ölü olarak bulundu İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası 423 metre uzunluğundaki ''buzdan'' kaydırak nefes kesti Vatandaş böyle isyan etti: ''Konuşursam beni hapse atarlar'' Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kürsüde ampul patlattı ''Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim'' demişti! O iğrenç sözler sonrası tutuklandı Ekmeği vatandaşa resmi zam gelmeden zamlayıp sattılar