Anasayfa Video Galeriler Gündem Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada 27 Ocak 2022 Perşembe Saat: 16:35 Rusya'da öldü sanılarak morga getirilen kişinin ayağa kalktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f29fabbf70383d6f5faa93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: Ediz Hun'un sahnede zor anları ATV ekranlarında şoke eden anlar! Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kucağındaki bebeğiyle yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı Sibirya değil İstanbul! Göl buz tuttu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyan Ece Erken'in ilk sözleri bunlar oldu Ankara'da kadınlar ''hijyenik ped'' için sokağa indi İkna edilen 2 terörist Batman’da güvenlik güçlerine teslim oldu NTV'den İBB'nin reklamlarına 'Erdoğan'' engeli