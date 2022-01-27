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  4. Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada

Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada

Rusya'da öldü sanılarak morga getirilen kişinin ayağa kalktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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