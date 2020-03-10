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  3. 10 Mart 2020 18:05

Mortal Kombat efsanesi geri dönüyor

1992’den beri devam eden Mortal Kombat serisi animasyon fi,lmiyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film dijital platformlara 12 Nisan'da yayınlanacak.

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