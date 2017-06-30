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  3. 30 Haziran 2017 21:15

Moskovada fırtına: 2 ölü, 30 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 40'tan fazla uçuş ise iptal edildi.

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