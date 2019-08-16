  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ağustos 2019 10:50

Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da Moto kurye olarak çalışarak vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan şebeke Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çökertildi. Şahıslardan birinin sürekli olarak kullandığı şapkanın eşkallerinin belirlenmesinde belirleyici olduğu öğrenirken, ekipler tarafında yapılan operasyon kameralara yansıdı. İstanbul’da birçok sektörde Moto kurye olarak görev yapan 5 kişi...

Video Galeri
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün
Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün
Video Galeri
Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Video Galeri
Bakan Akar, Şanlıurfa’da
Bakan Akar, Şanlıurfa’da
Video Galeri
Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena ti'ye aldı
Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena ti'ye aldı
Video Galeri
Aleyna Tilki'ye pedofili tepkisi
Aleyna Tilki'ye pedofili tepkisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM