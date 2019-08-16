Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
16 Ağustos 2019 10:50
Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
İstanbul’da Moto kurye olarak çalışarak vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan şebeke Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çökertildi. Şahıslardan birinin sürekli olarak kullandığı şapkanın eşkallerinin belirlenmesinde belirleyici olduğu öğrenirken, ekipler tarafında yapılan operasyon kameralara yansıdı. İstanbul’da birçok sektörde Moto kurye olarak görev yapan 5 kişi...