Anasayfa Video Galeriler Gündem Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 14:15 İstanbul Gaziosmapaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kurye tarafından tacize uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a4796574b3af2b1e447ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet! Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni birilerini rahatsız etti Üniversiteden ünlü DJ'ye ''sen misin 100 bin üniversiteliye İzmir Marşı okutan'' cezası Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı! Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı!