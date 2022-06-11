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Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz

İstanbul Gaziosmapaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kurye tarafından tacize uğradı.

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