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  3. 24 Nisan 2019 10:45

Motor üstünde yatarak yarıştılar ölümü hiçe saydılar

Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yarış diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bursa-Ankara otobanında kaydedilen görüntülerde yatarak motosiklet yarışı yapan ve adeta ölüme meydan okuyan iki çılgın genç görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsünün yaptığı...

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