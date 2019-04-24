Motor üstünde yatarak yarıştılar ölümü hiçe saydılar
24 Nisan 2019 10:45
Motor üstünde yatarak yarıştılar ölümü hiçe saydılar
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yarış diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bursa-Ankara otobanında kaydedilen görüntülerde yatarak motosiklet yarışı yapan ve adeta ölüme meydan okuyan iki çılgın genç görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsünün yaptığı...