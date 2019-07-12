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  3. 12 Temmuz 2019 14:43

Motorunun üzerinde vurularak şehit edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlarla birlikte darbecilere direnen Yılmaz Ercan'ın, şehit edilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
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Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığından 15 Temmuz Darbe Girişimi paylaşımı
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