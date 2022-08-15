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Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi

İstanbul Zeytinburnu'nda sipariş götüren motokurye, anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Motor sesi üzerine dışarı koşan genç, motosiklet hırsızına tekme atarak yere düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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