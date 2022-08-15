Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 17:30 İstanbul Zeytinburnu'nda sipariş götüren motokurye, anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Motor sesi üzerine dışarı koşan genç, motosiklet hırsızına tekme atarak yere düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa587df796a053fe14cf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü! İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti