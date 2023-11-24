Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti 24 Kasım 2023 Cuma Saat: 11:25 İstanbul Avcılar'da park halindeki motosiklet, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65605dfd4ec527da1b0e2be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada Trafikte tekme tokat kavga kamerada İrlanda'nın başkenti savaş alanına döndü Artvin'de heyelan; dev kayalar yolu kapattı Trafik polisi çakarlılara fena çaktı Sosyal medya fenomeni uyuşturucu kuryesi çıktı! Eşini bıçaklayan koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı 68 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Zonguldak'ta batan gemiden yapılan son anons ortaya çıktı