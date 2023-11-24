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Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti

İstanbul Avcılar'da park halindeki motosiklet, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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