Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi 05 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 05 Haziran 2023 Pazartesi 15:30 İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647dd56a7b053f4bff1ccb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmail Saymaz: ''İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdi!'' Zerzevan Kalesi'nde yeni keşif: 3 bin yıllık gizem çözülüyor! Zorla fuhuş davasında ''pes'' dedirten ifadeler Zarf çetesi iş başında! Ortalık savaş alanına döndü Türkiye'nin su üstündeki yeşil cennetinde bahar şöleni başladı Yabancı uyruklular partide Türk Lirası yaktı! Modifiye çılgınlığı sınır tanımıyor: Araç 250 bin TL, içindekiler 1.5 milyon TL! Vicdansızlar! Yine bir depremzedeyi dolandırdı Görevi devralan Hakan Fidan'dan ilk açıklama