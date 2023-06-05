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  4. Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi

Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi

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İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi.

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