Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi.

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