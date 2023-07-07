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  4. Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada!

Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada!

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Bursa’da iki hırsız gözüne kestirdikleri motosikleti çalmak için motosikletle gelip sanki motosikletin sahibiymiş gibi birkaç dakika içerisinde motosikleti çalıp kayıplara karıştı.

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