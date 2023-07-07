Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! 07 Temmuz 2023 Cuma Saat: 12:50 Güncelleme: 07 Temmuz 2023 Cuma 12:50 Bursa’da iki hırsız gözüne kestirdikleri motosikleti çalmak için motosikletle gelip sanki motosikletin sahibiymiş gibi birkaç dakika içerisinde motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a7dfe46716303180412c87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi Sevgilisiyle gün batımını izlerken feci şekilde can verdi Deprem sonrası enkazlardan çıkarılan araçların akibeti belli oldu Gaziantep'te 4 katlı bina çöktü! Vatandaş etrafa kaçıştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Dolar 2,59 TL iken uyarmıştı Akaryakıt yüklü tankerde patlama Sasa fabrikasında yangın