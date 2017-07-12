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  3. 12 Temmuz 2017 08:45

Motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

Bursa’da motosiklet kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı.

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Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Video Galeri
Alkollü sürücü mahalleyi ve polisi çileden çıkardı
Alkollü sürücü mahalleyi ve polisi çileden çıkardı
Video Galeri
Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı
Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı
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Konyada DEAŞ operasyonu, 5 terörist öldürüldü
Konyada DEAŞ operasyonu, 5 terörist öldürüldü
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Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı
Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı
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Kırıkkalede tarla kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Kırıkkalede tarla kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı