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  3. 31 Mayıs 2017 14:15

Motosiklet sürücüsü havada takla attı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Kabil'i kana bulayan saldırı anı
Kabil'i kana bulayan saldırı anı
Video Galeri
İBB Zabıtasından Tarihi Mısır Çarşısında fiyat etiketi denetimi
İBB Zabıtasından Tarihi Mısır Çarşısında fiyat etiketi denetimi
Video Galeri
İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
Video Galeri
Ramazan ayı fırıncıların yüzünü güldürdü
Ramazan ayı fırıncıların yüzünü güldürdü
Video Galeri
Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri
Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri
Video Galeri
Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü
Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü