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  3. 21 Temmuz 2017 21:45

Motosiklet sürücüsü kız kamyonetin altında kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü genç kız ağır yaralandı.

Video Galeri
Tokatta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Tokatta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Video Galeri
Çin savaş gemileri Boğazdan geçti
Çin savaş gemileri Boğazdan geçti
Video Galeri
Çatalcada tekstil fabrikasında korkutan yangın
Çatalcada tekstil fabrikasında korkutan yangın
Video Galeri
Bodrumda deprem sırasında kaçarken birbirlerini ezdiler
Bodrumda deprem sırasında kaçarken birbirlerini ezdiler
Video Galeri
Milasta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı
Milasta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı
Video Galeri
Silivride enfeksiyon riski
Silivride enfeksiyon riski
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