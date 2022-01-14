Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu 14 Ocak 2022 Cuma Saat: 12:16 Adana’da motosikletli bir kişinin masa taşıması görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e13f5be5281d098801a8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da bir mahalleye mazot hırsızı dadandı - İhlas Haber Ajansı Türkiye'nin tatil cenneti sular altında! AK Partili eski bakandan AK Parti'yle ilgili ortalığı karıştıracak sözler İstanbul'da iş insanının sır intiharı ''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı AK Partili vekilden Enes Kara’nın ölümüne ilişkin skandal sözler Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi Prof. Dr. Ceyhan: ''1 ay içinde 3 defa Omicron'a yakalananlar var''