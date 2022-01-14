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  4. Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu

Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu

Adana’da motosikletli bir kişinin masa taşıması görenleri şaşırttı.

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