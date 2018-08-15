Motosiklet tamir eder gibi yapıp dükkanı soymaya çalıştılar
15 Ağustos 2018 11:45
Motosiklet tamir eder gibi yapıp dükkanı soymaya çalıştılar
Konya’da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar olayı fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir işyeri önünde bekleyen iki kişinin motosikletlerini tamir etmeye çalıştığı görüntüsü...