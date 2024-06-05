Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosiklet tutkusu genç kızın sonu oldu Motosiklet tutkusu genç kızın sonu oldu 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 09:55 Güncelleme: 05 Haziran 2024 Çarşamba 09:55 Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66600be2fc6fe2fe670883e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı Dünya devi iflas etti; turizm sektörü alarma geçti İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var Okul müdürünü hastanelik eden dayak: ''Hocam beni tanıdın mı?'' Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını Bursa'da AVM bahçesinde yangın paniği Görüntüler Türkiye'den: 40 derece sıcakta asfalt eridi SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi