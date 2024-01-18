Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 14:10 Güncelleme: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:10 Lastiği patladığı için yolun sol şeridinde duran kamyonet sürücüsü, liseli bir gencin sonu oldu. Motosiklet tutkunu 17 yaşındaki genç kamyon ile bariyer arasına sıkışarak korkunç bir şekilde can verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a9073adcaa65355502ae63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi Yine mi Esenyurt ? Evet yine Esenyurt! Muhtarlıkta maganda kurşunu! Altlar çamur dedi, çoraplarıyla girdi... Türkiye onu konuşuyor! İstanbul'da yol çöktü; bir bina boşaltıldı! Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler