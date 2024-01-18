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Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu

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Lastiği patladığı için yolun sol şeridinde duran kamyonet sürücüsü, liseli bir gencin sonu oldu. Motosiklet tutkunu 17 yaşındaki genç kamyon ile bariyer arasına sıkışarak korkunç bir şekilde can verdi.

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