Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu

Lastiği patladığı için yolun sol şeridinde duran kamyonet sürücüsü, liseli bir gencin sonu oldu. Motosiklet tutkunu 17 yaşındaki genç kamyon ile bariyer arasına sıkışarak korkunç bir şekilde can verdi.

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